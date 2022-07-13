بليحق: 7 مسؤولين كبار يبحثون إحالة المتسببين في أزمتي الكهرباء ونقص الوقود للقضاء

وضم الاجتماع كلاً من رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، وعضو النيابة المكلف من النائب العام، مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي، مدير إدارة الرقابة على الهيئات بفرع بنغازي، كما شارك بالاجتماع عبر الاتصال الصوتي النائب العام الصديق الصور.

كما حضر الاجتماع ممثلين عن شركة البريقة لتسويق النفط، ومديري الشركات الموزعة للوقود، وهي شركة الراحلة وشركة الشرارة وشركة ليبيا للنفط، وشركة خدمات الطرق السريعة، وممثلين عن الشركة العامة للكهرباء.

وأفاد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، بأن الاجتماع تناول أزمة نقص للوقود وانقطاعات متكررة وكبيرة للكهرباء ونقص مادة الغاز والأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة، والحلول التي من شأنها معالجتها.