دي مايو: قادرون على تعويض الغاز الروسي بخطوط أنابيب من ليبيا والجزائر وأذربيجان

قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي “لويجي دي مايو” إن بلاده قادرة على تعويض انخفاض الإمدادات من روسيا بثلاثة خطوط أنابيب من ليبيا والجزائر وأذربيجان وباتفاقيات نقل الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح “دي مايو” -وفق وكالة نوفا الإيطالية- أن سعر الغاز في أوروبا، الذي يتم تنظيمه من خلال بورصة أمستردام ، خارج عن السيطرة، مشددا على وجوبّ تشريع أوروبي وعمل دبلوماسي لإقناع القلة الذين لم يوافقوا بعد.

كما أشار “دي مايو” أن مشكلة أسعار الغاز لا يتم التفاوض عليها بالعقود وأن عملية تبادل الغاز في أمستردام أصبح اليوم خارج نطاق السيطرة، لافتا أن أسعار الميثان تزيد مائة مرة عن البورصات الآسيوية والأمريكية.