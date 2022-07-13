في لقاء مع عقيلة.. عدد من مؤيدي النظام السابق يتبرأون من تخريب مقر البرلمان

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، الثلاثاء، عددًا من مؤيدي النظام السابق وعدد من ممثلي الأحزاب الليبية.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، بأن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في البلاد بشكل عام، ونقل عن مؤيدي النظام السابق «تأكيد براءتهم من أعمال الاعتداء على مقر مجلس النواب في مدينة طبرق، وأن من قام بهذا الجرم لا يمثل إلا نفسه».

وأشار إلى «إدانتهم أعمال التخريب والنهب والحرق التي تعرض لها مقر مجلس النواب، مؤكدين دعمهم لمجلس النواب بصفته السلطة الشرعية المُنتخبة من الشعب الليبي».