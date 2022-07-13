أجواء صيفية مستقرة في معظم مناطق ليبيا

العنوان-طرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود معظم مناطق البلاد أجواء صيفية مستقرة ومعتدلة نسبيًا.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 28 و40 درجة مئوية.

وتكون السماء في رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية.

وفي الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – مرادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 28 و34 درجة مئوية.

في حين تكون السماء في الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة صافية بوجه عام، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة، إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 35 و40 درجة مئوية.

وفي الواحات – السرير – تازربو – الكفرة تكون السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 37 و39 درجة مئوية.