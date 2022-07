المركز الوطني لمكافحة الأمراض يدعو المواطنين للإلتزام بالإجراءات الاحترازيّة بعد إرتفاع مؤشر الإصابة بكورونا

ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض إرتفاع مؤشر الإصابة بفيروس كورونا، حيث وصل عدد الحالات الموجبة لهذا الأسبوع ضعف الأسبوع الماضي.

المركز أفاد عبر مكتبه الإعلامي بأنه يتابع وضع الوبائي المحلي والدولي لجائحة كورونا عن طريق مختبرات صحة المجتمع بالمركز، وشبكات الرصد والتقصي في عموم البلاد.

وجدد المركز الدعوة لكل المواطنين والمقيمين بسرعة وضرورة التطعيم ضد فيروس كورونا واستكمال جميع الجرعات حيث يعد اللقاح هو الحل الوحيد لحماية أنفسهم وأهاليهم من خطر الإصابة ،ويحافظ على البلاد من دخولها في الموجة الخامسة من الجائحة الذي تشهدها أغلب دول العالم.

مركز مكافحة الأمراض دعا المواطنين إلى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازيّة من غسل اليدين ولبس الكمامة والابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

