شمام: القذافي وضع خطة مفصلة للفوضى في الدرج وجرى تنفيذها

زعم محمود شمام، عضو المجلس الانتقالي السابق، أن الراحل معمر القذافي وضع خطة مفصلة للفوضى في الدرج وجرى تنفيذها، على حد قوله.

وقال شمام، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “القذافي لم يكن يعلم الغيب ولم يتنبأ بالفوضى التي أعقبت سقوطه، كانت خطة مفصلة في الدرج وضعها بناء على فهمه للشعب الليبي ونفذها البعض عن إيمان به والبعض عن جهل وعبط”، بحسب تعبيره.

وأضاف “معظم الطبقة السياسية المتنفذة الآن في ليبيا هي من رحم نظام حكم الفرد المطلق ومن إفرازاته، بدون كنسها لن تكون ليبيا”، وفقا لحديثه.