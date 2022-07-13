عبدالعزيز: استبدال “صنع الله” بـ “بن قدارة” طامة “وشي يقهر”

انتقد محمود عبد العزيز، عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين ، قرار حكومة الدبيبة بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “مصطفى صنع الله” وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة “فرحات بن قدارة”.

وقال “عبد العزيز” ، في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “بن قدارة حتى بمعيار الخبرة لا يصلح لمؤسسة النفط، عمره ما اشتغل ولا يعرف حاجة عن قطاع النفط، خلاص البلاد معاش فيها بشر ينفع ؟ معاش فيها كفاءات؟ شي يقهر”.

وأضاف في منشور آخر، “نحن أكثر من هاجم صنع الله ومواقفه وطريقة خروجه وتصرفاته حيال إيرادات النفط، ولكن استبداله ببن قدارة فنشهد بالله أنها طامة أكبر من بقاء صنع الله”.

تجدر الإشارة إلى أن قرار حكومة الدبيبة نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن فرحات بن قدارة من مواليد 1965 في بنغازي، وتخرج من كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي عام 1988، وحصل على ماجستير من جامعة شيفيلد البريطانية في الاقتصاد عام 1993.

وتولى “بن قدارة” عدة مناصب، حيث شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في الفترة من (2000-2006)، تم تولى منصب محافظ المركزي في الفترة من (2006 -2011)، ثم منصب رئبس مجلس إدارة مصرف ABC -البحرين (2008-2011).

وشغل أيضًا عضوية المجلس الاستشاري في مرصف تشارترد – دبي (2012 -2015)، ثم تولى منصب المستشار الخاص لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني – البيضاء (2015-2016).

وفي الوقت الحالي يشغل منصب، رئيس مجلس إدارة بنك “المصرف” – دبي – الإمارات منذ (2018 -حتى الآن)، وأيضًا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “نور” للاستثمارات – الإمارات – حتى الآن.