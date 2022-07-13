التواتي ساخراً: تنحية “صنع الله” القصد منها ترقيته إلى مرتبة حاج

تعاطى عامر التواتي، الطبيب والمحلل السياسي الليبي، مع قرار حكومة الدبيبة بإقالة مصطفى صنع الله، وتكليف فرحات بن قدارة، لرئاسة المؤسسة الوطنية للنفط، مبدياً سخريته من “صنع الله”، حيث اعتبر أن القصد من وراء هذا القرار هو ترقيته إلى مرتبة حاج.

وقال التواتي في منشور عبر حسابه على فيسبوك، إن “رئيس الحكومة لا يقصد تنحية المهندس صنع الله من وظيفته، بل هو يقصد ترقيته إلى مرتبة «حاج» أسوة بالحاج «علي» خاصة وأن حجته بالجمعه”.

وأردف؛ “وهي مرتبة عليا في أروقة الدولة الليبية قديما وحديثا”، مستطردًا “ألف مبروك يا حاج صنع الله”.

تجدر الإشارة إلى أن قرار حكومة الدبيبة نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.