لمنع حكومة باشاغا من دخول طرابلس.. المليشيات ترفع السلاح

وكالات – هدد قادة عدد من المليشيات باستخدام القوة لمنع الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا من استلام مهامها من العاصمة طرابلس.

وأكد قادة المليشيات المسلحة في طرابلس في بيان من داخل ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، رفضهم لتولي الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا السلطة، وجاء في البيان “سنتصدى لكل من يسعى للدخول للعاصمة طرابلس”.

جاء هذا عقب اجتماع قادة المليشيات المسلحة في وقت سابق داخل قاعدة أبو ستة غرب طرابلس، لبحث آليات منع الحكومة الليبية من الدخول للعاصمة، بالإضافة لإغلاق عدد من الطرق الرئيسة منها الطريق الساحلي وطريق المطار.

وشهدت مداخل العاصمة طرابلس ومخارجها تحشيد عسكري ضخم، بالآليات المدرعة، والدبابات والأسلحة الثقيلة والخفيفة، ما أثار التخوفات من اندلاع اشتباكات مسلحة بمحيط العاصمة أو داخلها بين الجماعات المسلحة بالمنقطة الغربية.

وكان رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا قد أعلن قبل أيام عزمه دخول العاصمة طرابلس لممارسة مهامه خلال الأيام المقبلة.