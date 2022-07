ذا ناشيونال إنترست: من مصلحة واشنطن إيجاد تسوية سياسية للأوضاع في ليبيا

ليبيا – شدد تقرير تحليلي نشرته مجلة “ذا ناشيونال إنترست” الأميركية على وجوب لعب الولايات المتحدة دورًا أكبر في تحقيق الاستقرار في ليبيا خدمة لمصالحها.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما فيه صحيفة المرصد، أكد أن أي زيادة في الإنتاج النفطي تقرها منظمة “أوبك” للدول المصدرة للنفط ستكون من دون قيمة في ظل غياب استقرار الصادرات الليبية، مبينًا أن أي تسوية سياسية في ليبيا تعني عودة مليون ونصف المليون برميل يوميا للأسواق.

وأقر التقرير بعدم سهولة معالجة الاضطرابات السياسية في البلاد في وقت توجد فيه عناصر إستراتيجية لم يتم اتباعها بشكل فعال، مشيرًا إلى أن التوصل لاتفاق بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية ضرورة لوضع ليبيا على الأساس الأكثر استقرارًا.

وأضاف التقرير: إن المحادثات الدستورية الأخيرة وصلت إلى طريق مسدود، ما جعل صبر الشعب الليبي ينفد بسبب الطبقة القيادية الراسخة والجمود السياسي وندرة الخدمات الأساسية مؤكدا إن الدعم الأميركي والأوروبي لجهود الأمم المتحدة ليس كاف بالمرة.

وتحدث التقرير عن إمكانية تشاور مصر وتركيا ديبلوماسيًا بإشراف الولايات المتحدة بهدف منع ليبيا من الانزلاق إلى الحرب مرة أخرى.

