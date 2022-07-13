«الأرصاد» تحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية نشطة، على الساحل من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن ارتفاع الموج سيصل إلى 2.75 متر على هذا الساحل مساء الغد.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب.

– الرياح شمالية شرقية بوجه عام، تكون مساء اليوم شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.25 متر.

– البحر خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 25 و28 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.