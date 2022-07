أنسا: إيطاليا تتوجه إلى ليبيا أملًا في تعويض الإنتاج الروسي من الغاز

ليبيا – أكد تقرير اقتصادي نشره القسم الإنجليزي بوكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” وجود مخاوف في إيطاليا وألمانيا وفرنسا بشأن استمرارية تدفق الغاز الروسي.

التقرير الذي تابعته وترجمت ما يخص ليبيا منه صحيفة المرصد، نقل عن عملاق الطاقة الإيطالي “إيني” تأكيدات بقيام شركة “غاز بروم” الروسية العملاقة بتخفيض إمداداتها من الغاز لإيطاليا بمقدار الثلث.

وبحسب التقرير، تتجه الحكومة الإيطالية لإنهاء اعتماد البلاد على الغاز الروسي عبر تعزيز الإمدادات من أماكن أخرى في ليبيا والجزائر وأنغولا والكونغو ومصر وإسرائيل وموزمبيق.

ترجمة المرصد – خاص

