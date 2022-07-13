أبو توتة: تغيير الرؤوس في مؤسسات الدولة أمر ضروري تقتضيه المصلحة العامة

طرح رئيس المحكمة العليا الأسبق والخبير القانوني المستشار عبد الرحمن أبو توتة، تساؤلًا قال فيه؛ “هل حان وقت انقسام المؤسسة الوطنية للنفط على غرار الحكومة والمركزي ؟”

وقال أبوتوتة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “تغيير الرؤوس في مؤسسات الدولة أمر ضروري تقتضيه المصلحة العامة فبقاء المسؤول في منصبه سنوات طويلة يجعله يظن واهما أن المؤسسة جزء منه أو حكرا عليه”.

تجدر الإشارة إلى أن قرار حكومة الدبيبة نصّ على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.