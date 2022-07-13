وزارة النفط ترحب بتشكيل مجلس إدارة مؤسسة النفط

العنوان-طرابلس

رحبت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة الوطنية للنفط برئاسة فرحات بن قدارة، خلفًا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.

ونشرت الوزارة صورة من قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 642 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، معلنة مباركتها هذه الخطوة التي قالت إنها تحافظ على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي.

وقدمت الشكر لمجلس الوزراء على استجابتهم بعد العديد من التوصيات التي تقدم بها وزير النفط والغاز محمد عون بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مصطفى صنع الله، رفع حالة القوة القاهرة عن مينائي البريقة والزويتينة، وذلك بعد مفاوضات طويلة، جرى خلالها التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، إبان فترة عطلة عيد الأضحى.

وفي 23 يونيو، أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، موافقة مجلس الوزراء على طلب وزير النفط والغاز، محمد عون، تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط. وأشار الدبيبة وقتها إلى طرح أسماء ودراسة السير الذاتية ومعرفة خبرات ومؤهلات المرشحين لتولي المناصب بمجلس إدارة المؤسسة.