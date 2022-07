الأمين: لا بد من توفير الوقود والتخفيف من معاناة المواطنين بشأن ذلك

ليبيا – عقد وكيل شؤون المديريات في وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال اللواء بشير الأمين الاجتماع الـ4 مع رئيس لجنة أزمة الوقود والأعضاء فيها.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد، أكد أن الاجتماع ناقش الأعمال المنجزة من قبل اللجنة مع الوقوف على المشاكل التي تعترض سير العمل ومتابعة تقاريرالجهات المعنية والفنية والعمل على توفير الوقود داخل المحطات والتقليل من الزحامات أمامها.

وبحسب البيان، فقد شدد الأمين على ضرورة العمل بكل جدية من قبل اللجنة لتقديم الخدمات فيما يتعلق بالوقود والتخفيف من معاناة المواطنين.

