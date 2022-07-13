“خليفة رجب” يعتذر عن  تولي منصب وكيل وزارة النفط  وعضوية إدارة المؤسسة

نشرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا للدكتور خليفه رجب عبد الصادق، حول قرار تكليفه وكيلا عاما لوزارة النفط والغاز وعضواً بمجلس إدارة مؤسسة النفط بصفته.

وجاء في نص البيان، المنشور عبر حسابها على فيسبوك، نقلا عن «الصادق» قوله: “اطلعت من خلال وسائل الإعلام عن أخبار مفادها تعييني على وظيفة وكيل عام وزارة النفط والغاز وعضواً بصفتي هذه بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتأكد ذلك مما ورد بالصفحة الرسمية لوزارة النفط والغاز “.

وتابع؛ “ولما تقدم فإنه عن نفسي وبصفتي أحد العاملين بقطاع النفط والغاز الوطني منذ أكثر من عشرين عاماً ، أعتذر عن هذا التكليف”.

وأردف الصادق في بيانه؛ “فنحن في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد وقطاع النفط بشكل خاص في أمس الحاجة إلى المحافظة على وحدة قطاع النفط الوطني وتماسكه والمحافظة عليه، والتمسك بالدور الفني المهني المحايد الذي تقوم به المؤسسة الوطنية للنفط وإدارتها الحالية بجدارة رغم العواصف التي مرت بها”.

وأكمل؛ “مع التأكيد على أهمية وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد و التي تملي على المؤسسة الوطنية للنفط أن تمارس دورا حياديا ومهنيُا و فعالا في ظل إدارة موحدة تساهم في تحقيق الاستقرار لبلادنا”.

وختم الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، موضحًا؛ أنه يأمل أن “يتم التعامل مع هذا القطاع الحساس والثروة التي حبى بها الله بلادنا بمسؤولية كبرى وحكمة، بعيدا عن الصراعات والتجاذبات والتدخلات، و حفاظا على مصدر قوت الليبيين وحقوق الأجيال القادمة”.