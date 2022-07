الوضع أشبه بالجحيم.. برمنغهام ميل تتابع معاناة مهاجر ليبي في بريطانيا بسبب تعقيدات نظام اللجوء

ليبيا – سلط تقرير ميداني نشرته صحيفة”برمنغهام ميل” البريطانية الضوء على معاناة مهاجرين ليبيين في بريطانيا بسبب تعقيدات نظام منح صفات اللجوء في الأخيرة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل عن مهاجر ليبي يدعى “العماري” قصته بعد أن فر من ليبيا في العام 2019 بسبب الأوضاع المضطربة فيها، مشيرًا إلى أنه كان يملك وظيفة في قطاع النفط ليتركها أملًا في الحفاظ على سلامته وأسرته في بريطانيا.

ووصف “العماري” نظام منح صفات اللجوء في الأراضي البريطانية بـ”الجحيم” الذي أصابه بصدمة عمره الدائمة، مبينًا إن حياته في ليبيا كانت طيبة ومن دون خوف من الموت قبل أن تسوء الأوضاع لاحقًا على خلفية تعرضه لتهديدات حملته على ترك وظيفته المستقرة وراءه.

وأضاف “العماري” البالغ من العمر 50 عامًا أنه تعرض للاختطاف لمرتين بشكل عنيف ما جعله يقرر الرحيل عبر استقلال الطائرة وزوجته لضمان سلامته وأسرته، وأملًا في حياة أفضل، مؤكدًا تعرضه للصدمة بسبب نظام التنقل الصعب في إطار منظومة اللجوء البريطانية.

وتابع “العماري” بالقول: “الآن أسأل نفس يوميًا بشأن اتخاذي القرار الصحيح من عدمه ولو كنت أعلم أنه سيكون من الصعب الوصول إلى بر الأمان لما جئت إلى هنا، وكنت سأبقى في بلد مزقته الحرب وأشعر أن النظام قد تم إنشاؤه ليجعلك تشعر وكأنك تعيش في الجحيم”.

ووفقًا للتقرير أكد “العماري” مفتخرًا قدرته بشكل كبير على إعالة زوجته وأسرته إلا أنه فر من منزله ومعه 200 جنيه إسترليني فقط في محفظته، وهو آخر وصول إلى المال كان سيحصل عليه لفترة من الوقت، فيما بينت الداخلية البريطانية أنه قادر على إعالة نفسه ومن معه وغير مؤهل للحصول على البدلات المالية للاجئين.

وبين التقرير أن الواصلين إلى بريطانيا من المتقدمين بطلب للحصول على اللجوء يتم منعهم من العمل أثناء انتظار القرار بشأن طلبهم في وقت يجب فيه على من يمتلكون إمكانية الوصول إلى المدخرات الاعتماد عليها، إلا أن الغالبية لا يحصلون عليها فالقانون لا سيمح سوى لقرابة 40 جنيهًا لكل شخص أسبوعيًا.

وقال “العماري”: “قالوا إنهم لن يغطوا أي شيء وعلي أن أنفق المال الذي أملكه، ويبدو الأمر كما لو أنني بحاجة إلى الإفلاس ليساعدوني وهذا ليس صحيحًا” فيما أشار التقرير لمحاولاته خلال الأسابيع القليلة الأولى في بريطانيا للاستفادة من الـ200 جنيه للعثور على منزل.

وبحسب التقرير تنقل “العماري” وفقًا للقوانين بين العاصمة لندن ومدن غلاسكو وميدلاندز وولفرهامبتون وكوفنتري قبل أن يستقر أخيرًا في برمنغهام، مبينًا أنه قضى العام 2020 مع الإغلاقات بسبب تفشي وباء كورونا في مكان أشبه بالسجن الذي ترك وصمة عار في حياته.

وتطرق التقرير إلى قيام رئاسة الوزراء والداخلية في بريطانيا بإقرار نظام لوضع العدد المتزايد من طالبي اللجوء مثل “العماري” في فنادق وإسكانات للشباب تمولها الدولة أثناء انتظارهم لاتخاذ قرارات بشأن مطالباتهم بالبقاء على الأراضي البريطانية في ظل تفشي وباء كورونا.

ووفقًا للتقرير تم منح بعض طالبي اللجوء من غير المؤهلين عادة للحصول على سكن ميزة الاستفادة من هذه الفنادق والإسكانات خلال فترة التفشي، مؤكدًا وضع “العماري” في فندق كوفنتري بشكل يفتقر للرفاهية في وقت قال فيه الأخير: “يجب أن يتشارك شخصان أو 3 في غرفة واحدة”.

وتابع “العماري” قائلًا: “والبعض لا يعرف بعضهم البعض ولا حتى يتحدثون الإنجليزية وأتذكر أنه كان هناك شاب يقضي اليوم بأكمله حتى الساعة الواحدة صباحًا خارج غرفته حتى يتمكن من إعطاء والدته الغرفة ويمكنه الحصول على مساحة لنفسه وليس من المناسب لشاب أن يعيش هكذا”.

وأضاف “العماري” بالقول: “إن أولئك الذين يعيشون في السكن اضطروا أيضًا إلى الجدال مع الموظفين من أجل تحسين الوصول إلى الضروريات الأساسية فالطعام الذي قدموه لنا كان مثل القمامة وليس صالحًا للأكل وفي كثير من الأحيان تركناه وصعدنا إلى الطابق العلوي للنوم جائعين ولم نهتم”.

وقال “العماري”: “فبعد فترة ستريد أن تملأ معدتك بأي شيء يمكن املأها فقط للتوقف عن الجوع، ولم أكن أصدق أن هذا الوضع سيحدث في بريطانيا حيث يمكن لشخص ما أن ينام جائعا مع تناول الطعام أمامه ولكن لا يمكنه تناوله لأنه لا طعم له مثل الطعام البشري”.

ومضى “العماري” قائلًا: “وضعونا في مكان غير لائق صحيًا ولم نتمكن من الحصول على الهواء النقي في غرفنا أو المياه العذبة وبدرت منا شكاوى من الحاجة إلى هذه المياه وقالوا لنا استخدموا مياه الحوض في الحمام وهذا غير صحي، لقد كان العام الأسوأ في حياتي”.

وأقر “العماري” بتعرضه إلى الإذلال عند تحصيل أجره اليومي البالغ 5 جنيهات إسترلينية، مبينًا بالقول: “يتصل بك الموظفون للوقوف في طوابير والحصول على أموالك ولكن في كثير من الأحيان لم أذهب إلى أسفل فهو أمر مهين أن تضطر إلى الوقوف في طابور لمدة 20 دقيقة للحصول على مظروف بهذا المال”.

وشهد العام 2020 عدم تمكن العديد من الأشخاص بأماكن إقامة اللجوء من الحصول على مدفوعات الدعم من الداخلية البريطانية مع تجربة مشينة من الشعور بالتجاهل وعدم الظهور منتشرة في جميع أنحاء الفنادق فيما قال “العماري”: “عندما تعيش مع كل هؤلاء لفترة طويلة يصبح ألمهم هو ألمك”.

وأوضح “العماري” قائلًا: “وإذا كانوا يعانون فأنت تعاني أيضًا لأنك تحاول مساعدتهم وهناك أوقات نتنازل فيها عن الجنيهات الـ5 لشخص يحتاج إليها أكثر وساعدنا بعضنا البعض”. في وقت أكد فيه التقرير أن “العماري” حصل على منزل له بعد الموافقة على طلبه.

وبين التقرير أن معاناة “العماري” لم تنتهِ بعد أن أرسلت الداخلية البريطانية جواز سفره إلى العنوان الخطأ وتكليفه بتتبعه حتى وجده في النهاية في عنوانه السابق في الفندق مؤكدا إن التعامل السري مع طالبي اللجوء وإساءة معاملتهم وفقًا للأنظمة جعلته قلقًا للغاية لا يرغب في التعامل مع من هم في السلطة.

وتابع “العماري” بالقول: “إنه لأمر محزن للغاية ولا أعرف لماذا خلقوا هذا النوع من البيئة لنا وهل هذا نفع لأننا نطلب العيش في هذا البلد؟ وهل هذا انتقام الحكومة لنا لأننا جئنا إلى هنا؟ وهل تحاول وزارة الداخلية أو الحكومة هنا الانتقام لأن ليس لديهم طريقة أخرى لعدم السماح لنا بالبقاء؟”.

وقال “العماري”: “أنت تعيش في الظلام ولا أحد يعطيك معلومة ولا أحد يخبرك بأي شيء”. في وقت صرح فيه متحدث باسم الداخلية البريطانية قائلًا: “نحن نوفر سكنا آمنا لطالبي اللجوء الذين سيكونون معدمين لولا ذلك ويحصل جميعهم من المقيمين في الفنادق على أماكن إقامة مفروشة بالكامل”.

وتابع المتحدث بالقول: “ويتمكن هؤلاء من اختيار 3 وجبات في اليوم بالإضافة إلى تغطية تكاليف أدوات النظافة والمرافق الأساسية الخاصة بهم ويقدم الفندق قائمة تناوب منتظمة تتضمن الوجبات المناسبة ثقافيًا وتغذويًا مع توفير الفاكهة الطازجة والوجبات الخفيفة خلال النهار”.

واختتم المتحدث قائلًا: “مشروع قانون الجنسية والحدود الذي نقدمه سيحقق الإصلاح الأكثر شمولًا منذ عقود لترميم نظام اللجوء المعطل”.

