الطاهر الجهيمي رئيسًا لمنتدى تطوير القطاع المصرفي الليبي

أعلنت إدارة منتديات تطوير القطاعات اختيار الطاهر الجهيمي رئيسًا للدورة الرابعة من منتدى تطوير القطاع المصرفي الليبي، المزمع عقده في أكتوبر المقبل بمدينة طرابلس.

ومن المقرر أن تناقش الدورة الرابعة من منتدى تطوير القطاع المصرفي عدة مواضيع، مثل دور المؤسسات المنظمة في تطوير الدفع الإلكتروني، وتطوير الجباية والمدفوعات العامة عبر الدفع الإلكتروني.

كما سيتم مناقشة دور المنتدى في مكافحة الاحتيال وغسيل الأموال، وجاهزية الاتصالات والبنية التحتية للتكنولوجيا المالية في ليبيا، والأمن السيبراني ومعايير سلامة المعاملات المالية الرقمية، ودور التقنيات في فعالية الدفع عبر الحدود.