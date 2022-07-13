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بوابة إفريقيا الإخبارية/ طبرق |

13 July, 2022

شدد فرج بوالخطابية رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، خلال اجتماع عقد اليوم الأربعاء، على ضرورة حل المشاكل والعراقيل التي تواجه شركة العامة للكهرباء ووضع البلدية في متابعة هذه الأعمال.

و طالب بوالخطابية، خلال الاجتماع الذي حضره محمد المبري مدير إدارة توزيع الكهرباء طبرق ومحمد أحمد حسين مدير دائرة توزيع شمال طبرق، الشركة بضرورة الاهتمام بإنارة الشوارع ومعرفة النواقص لمخاطبة الشركة العامة للكهرباء لتوفيرها”.

حضر الاجتماع، هاشم امصادف وعبدالكريم بوطابونة، أعضاء المجلس ووكيل الديوان مسعود الوهراني وجاد المولى خليل مدير إدارة الموارد البشرية.