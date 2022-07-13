عضو مؤسسة النفط “خليفة عبدالصادق” يعتذر عن تكليفه وكيلا لوزارة النفط

العنوان-طرابلس

قالت المؤسسة الوطنية للنفط أن عضو مجلس إدارتها، خليفة رجب عبدالصادق، اعتذر عن تكليفه بمنصب وكيل عام وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية.

وفي بيان نشرته المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعاء، قال عبدالصادق، “اطلعت من خلال وسائل الإعلام على أخبار مفادها تعييني على وظيفة وكيل عام وزارة النفط، في ظل عضويتي بمجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتأكد ذلك مما ورد بالصفحة الرسمية” للوزارة.

وقال عبدالصادق: “أنا عن نفسي وبصفتي أحد العاملين بقطاع النفط والغاز الوطني منذ أكثر من 20 عامًا، أعتذر عن هذا التكليف، فنحن في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، وقطاع النفط بشكل خاص، في أمس الحاجة إلى المحافظة على وحدة القطاع وتماسكه والمحافظة عليه، والتمسك بالدور الفني المهني المحايد للمؤسسة وإدارتها الحالية بجدارة رغم العواصف التي مرت بها”.

وأكد عبدالصادق على أهمية وخصوصية المرحلة التي تمر بها البلاد، “والتي تملي على المؤسسة أن تمارس دورًا حياديًا ومهنيًا وفعالًا في ظل إدارة موحدة تساهم في تحقيق الاستقرار لبلادنا”، معربًا عن أمله أن يجري التعامل مع القطاع وتلك الثروة بمسؤولية كبرى وحكمة، بعيدًا عن الصراعات والتجاذبات والتدخلات، وحفاظًا على مصدر قوت الليبيين وحقوق الأجيال القادمة.

وكان قد قرر مجلس الوزراء برئاسة عبدالحميد الدبيبة، تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة برئاسة فرحات بن قدارة، خلفًا للمجلس الحالي برئاسة مصطفى صنع الله.

ورحبت وزارة النفط، بالقرار الذي حمل رقم 642 لسنة 2022، وقالت إن هذه الخطوة تأتي في إطار المحافظة على الثروة النفطية والرفع من مستوى الاقتصاد الليبي.