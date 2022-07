بمشاركة النائب العام.. العريبي والحاسي يعقدان اجتماعًا موسعًا لبحث أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود

ليبيا – بناءً على تعليمات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود وإحالة المسؤولين عنها للقضاء، عُقد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي الاجتماع الأول بهذا الشأن.

الاجتماع ضم وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمتحدث باسم المجلس كلاً من رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب “عيسى العريبي” ورئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبد السلام الحاسي” ووكيل وزارة الداخلية “فرج قعيم” وعضو النيابة المكلف من النائب العام ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي ومدير إدارة الرقابة على الهيئات بفرع بنغازي، وشارك بالاجتماع عبر الإتصال الصوتي النائب العام “الصديق الصور” .

وحضر الاجتماع شركة البريقة لتسويق النفط ومُديرو الشركات الموزعة للوقود، وهي شركة الراحلة وشركة الشرارة وشركة ليبيا للنفط وشركة خدمات الطرق السريعة ومن الشركة العامة للكهرباء .

وتناول الاجتماع الأزمة التي تمر بها البلاد هذه الأيام من نقص للوقود وانقطاعات متكررة وكبيرة للكهرباء ونقص لمادة الغاز، والأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة والحلول التي من شأنها معالجة هذه الأزمة.

