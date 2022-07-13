 شحيمة: جميع المستشفيات مرتبطة بمولدات تعمل تلقائيا حال انقطاع التيار

أكد نائب نقابة الأطباء طارق شحيمة، أنه إذا كان هناك سحب أو سرقة لخزانات الوقود داخل المستشفيات ستكون بكميات قليلة وغير مؤثرة على مولدات التيار الكهربائي لضخامتها.

وقال “شحيمة” في تصريح خاص لشبكة لام، إن “الأجهزة الخاصة بالتنفس الاصطناعي مزودة ببطاريات تعمل تلقائيا في حال انقطاع التيار الكهربائي”.

وأشار إلى أن “كافة المستشفيات الموجودة في البلاد مرتبطة بمولدات كهربائية تعمل تلقائيا في حال انقطاع التيار الكهربائي”.

وتابع؛ “وكذلك مستشفيات الأطفال لديها مولدات كهربائية تعمل بكفاءة”، مردفًا أن “احتياج حضانات الأطفال للكهرباء يتمحور بالمحافظة على درجة حرارة معينة”.