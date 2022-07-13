الداخلية: ضبط فارين من العدالة بينهم 8 متورطين في جرائم قتل

ضبط أعضاء إدارة التحري والاستدلالات الجنائية التابعة لجهاز المباحث الجنائية خلال شهر يونيو الماضي عددًا من المتهمين الفارين من العدالة، تورطوا في جرائم جنائية.

وكشف التقرير الصادر عن الإدارة أن من بين المضبوطين ثمانية أشخاص تورطوا في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حسب بيان وزارة الداخلية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» .

وأشار البيان إلى أن أربعة متهمين آخرين مطلوبون على ذمة قضايا خطف وتهديد وتشهير.

ووُجهت تهم السرقة بالإكراه والشروع في القتل والإيذاء الجسيم والنصب والاحتيال لستة آخرين، وأوقف اثنان مطلوبان في قضية استخدام وثائق مزورة.