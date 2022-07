نورلاند ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يناقشان دور الاتحاد بدعم الاستقرار في ليبيا

ليبيا – اجتمع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند أمس الثلاثاء في أديس أبابا مع موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

الاجتماع عقد وفقًا لتغريدة نشرتها السفارة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لمناقشة دور الاتحاد الأفريقي المهم في دعم المصالحة والأمن والاستقرار في ليبيا، بما يعود بالنفع على الأمن الإقليمي لأعضاء الاتحاد الأفريقي وسائر الدول خارج إفريقيا.

وتم بحث الجهود المبذولة لتحديد ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، يكون فعالًا ومؤثرًا ويمكنه الاستمرار في تيسير التقدم المحرز خلال عُهدة ستيفاني ويليامز.

