عبد الباسط سميو: عدد المصابين بفيروس كورونا ازداد بشكل ملحوظ

أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، أن “هناك عزوف ملحوظ على إجراء المسحات لفيروس كورونا بين المواطنين”.

وقال «سميو» في تصريح لشبكة لام، إنه “من المتوقع أن يكون هناك تصريحات إعلامية رسمية بخصوص فيروس كورونا”.

وأشار إلى أن “الإعلان عن موجة خامسة في البلاد أو عدمه هذا من اختصاص وزير الصحة أو مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

وأوضح «سميو» أن “عدد المصابين بفيروس كورونا ازداد بشكل ملحوظ لدينا وفي الدول الشقيقة مثل تونس، وهناك بعض الدول أعلنت عن موجة سادسة من متحور كورونا لديها”.