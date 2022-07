التكبالي: من غير المقبول أن يكون هناك ليبي مسجون بدون محاكمة كونه ينتمي للنظام السابق

ليبيا – دعا عضو مجلس النواب علي التكبالي إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق من عموم البلاد لوضع قوائم حقيقة بأسماء من سقط قتيلًا من المدنيين أو تضرر بشكل أو بآخر خلال السنوات الـ11 الماضية، مبرزًا أن هناك قوائم مزيفة في السنوات الأولى للثورة وتحديدًا من قبل بعض الكتائب والميليشيات التي تأسس أغلبها بعد ثورة فبراير أو شاركت بها، وللأسف تم صرف التعويضات لها.

التكبالي وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية ذهب إلى أنه لم يعد مقبولًا أن يكون هناك ليبي مسجون لمدة طويلة بدون محاكمة كونه ينتمي للنظام السابق، أو مبعد عن أسرته وفي الوقت نفسه يجري الحديث عن المصالحة، بل يتم تعيين رموز أخرى من التيار ذاته في مواقع رسمية عليا لوجود مصالح تربط البعض بهم.

ورأى أن البعثة الأممية تعمق الفجوة بين الفرقاء في ملف المصالحة والعدالة الانتقالية، متابعًا: “البعثة عمدت دومًا للانحياز إلى طرف ما ومحاولة إبراز تضحياته وخسائره مقارنة بالآخرين”.

وزاد التكبالي: “البعثة والمسؤولون التابعون لها لم يزوروا إلا المقابر الجماعية بترهونة في محاولة للتلميح بتورط الجيش الوطني بها، ولم يشيروا بالمقدار نفسه للعمليات الإرهابية التي ارتكبت في بنغازي قبل تحرير الجيش لها، وحجم من سقط كضحايا لهذه العمليات”.

التكبالي دافع في المقابل عن دور مجلس النواب الذي أصدر في أبريل عام 2015 قرارًا بعودة النازحين قسرًا إلى منازلهم التي أخرجوا منها خلال ثورة 17 فبراير، ومن قبل ذلك ألغى قانون العزل السياسي والإداري بحق شخصيات عملت مع نظام القذافي.

