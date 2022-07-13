مطار معيتيقة يحجز سيارات المسافرين المتوقفة بساحات صالة الركاب

أمرت مديرية أمن منفذ مطار معيتيقة الدولي، اليوم الأربعاء، بحجز ونقل السيارات المتوقفة في الساحات الخاصة بصالة الركاب، مطالبة مالكيها وذويهم إنهاء إجراءات إخراجها في أسرع وقت.

وحذرت المديرية جميع المسافرين عبر مطار معيتيقة الدولي الذين تركوا سياراتهم مركونة بالموقف الخاص بصالة الركاب بأن مديرية أمن منفذ المطار باشرت صباح اليوم الأربعاء إجراءات نقل وحجز المركبات الآلية المركونة.

ودعت مديرية أمن منفذ مطار معيتيقة المسافرين مالكي هذه المركبات الآلية سرعة التواصل مع ذويهم لسرعة إخراجها وإتمام الأجراءات اللازمة.