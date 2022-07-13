نوفا: اتفاق إيطالي ألماني على الحاجة لحكومة ليبية موحدة

قال مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لليبيا نيكولا أورلاندو إن بلاده ستعمل مع ألمانيا والشركاء الدوليين لحماية سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها.

وجاء ذلك خلال لقاء أورلاندو بمدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وعقد الجانبان مباحثات ثنائية في العاصمة الألمانية برلين، حيث اتفقا على الحاجة “لاستئناف العملية السياسية في ليبيا وصولا إلى إجراء انتخابات ووضع نهاية للإغلاق النفطي”.

كما اتفق أورلاندو والمسؤول الألماني على الحاجة إلى “حكومة موحدة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين في أسرع وقت ممكن”.