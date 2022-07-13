تكليف فروع «الرقابة الإدارية» في البلديات بتقديم موقف يومي عن توافر الوقود والكهرباء

أكدت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب، الأربعاء، أنها كلفت فروعها بالبلديات «لإعطاء موقف يومي بمدى توافر مادتي البنزين والديزل والوضع العام لشبكة الكهرباء بالبلديات» وفق ما نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضافت الهيئة أن باخرة وقود دخلت مساء أمس الثلاثاء، وجرى البدء في توزيع الوقود على كافة المحطات، خاصة المناطق الواقعة شرق مدينة بنغازي، حسب المعلومات التي توصلت إليها الهيئة من الجهات المختصة.

تحسين الوضع العام لشبكة الكهرباء خلال الأيام المقبلة

وتوقعت هيئة الرقابة الإدارية تحسن الوضع العام لشبكة الكهرباء خلال الأيام المقبلة، وذلك «بمجرد الإعلان عن رفع القوة القاهرة عن بعض الموانئ والحقول النفطية فسوف يتم البدء في تصدير النفط، وتزويد محطات الكهرباء بالغاز اللازم لتشغيل تلك المحطات».

– اجتماع موسع في بنغازي بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود

– عقيلة صالح يطالب بمحاكمة المتسببين في استمرار انقطاع الكهرباء

وقالت الهيئة إن هذه الإجراءات تأتي في إطار متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأزمة الوقود والكهرباء، لافتة إلى أن رئيسها يقوم وبشكل يومي بمتابعة نتائج أعمال شركة البريقة لتسويق النفط وشركة الكهرباء، كما أنه على تواصل دائم مع رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب، والحكومة فيما يخص الخطوات التي تتخذ لمعالجة مشكلتي الوقود والكهرباء.

التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود

وعُقِد بمقر فرع هيئة الرقابة الإدارية في مدينة بنغازي، أمس الثلاثاء، اجتماع موسع بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود وإحالة المسؤولين عنهما للقضاء، بناء على دعوة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح.

وضم الاجتماع كلا من رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسى العريبي، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، وعضو النيابة المكلف من النائب العام، ومدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بنغازي ومدير إدارة الرقابة على الهيئات بفرع بنغازي، كما شارك بالاجتماع عبر الاتصال الصوتي النائب العام الصديق الصور.

كما حضر الاجتماع ممثلون عن شركة البريقة لتسويق النفط، ومديرو الشركات الموزعة للوقود، وهي شركة الراحلة وشركة الشرارة وشركة ليبيا للنفط، وشركة خدمات الطرق السريعة، وممثلون عن الشركة العامة للكهرباء.

الاجتماع الموسع بمقر الرقابة الإدارية في بنغازي للتحقيق في أزمتي الكهرباء ونقص الوقود. (هيئة الرقابة الإدارية)