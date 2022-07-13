صنع الله: أعطيت التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيًا من النفط والغاز الطبيعي

ليبيا – أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفع حالة القوة القاهرة علي مينائي البريقة والزويتينة والناقلة المسماة “ايبلا” في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنيًا من شركة سرت.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله قال: “بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من مينائي البريقة الزويتينة في خطوة تتبعها خطوات”.

وأضاف: “يتولى فريق من المختصين بالمؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة مينائي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الأزمة”.

وفي سياق متصل، أوضح صنع الله قائلًا: “طيلة الأيام الماضية تم التواصل مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ونتج عن هذه المفاوضات الوصول الى قناعة من أهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلًا عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة” .

صنع الله طمأن السوق النفطية من أن دولة ليبيا والمؤسسة الوطنية للنفط مستمرون في النهوض بمسئولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للاسواق العالمية، وقد أعطيت التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيًا من النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط إلى أنها عندما تتعامل مع قضايا الوطن فإن حساباتها لا تتخطى مصلحة الوطن، وبجهود أبنائها على الأرض في العاصمة طرابلس وكافة المناطق الأخرى لن تفقد البوصلة، وستصل إلى أهدافها النبيلة بالطرق المشروعة وأنها لا تحتكم سيادتها بالولاء إلى دول لها حسابات أخرى تختلف عن حسابات الوطن الغالي.

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