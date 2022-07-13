الدبيبة يشكل لجنة لتنفيذ عملية التسليم والتسلم بين مجلسي إدارتي «صنع الله» و«بن قدارة»

أمر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بتشكيل لجنة لتنفيذ عملية وإجراءات التسليم والتسلم بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقال والهيكل الإداري الجديد.

وتضم اللجنة مصطفى علي السمو وكيل وزارة الصناعات والمعادن رئيسا، وثلاثة أعضاء آخرين، أحدهما من مؤسسة النفط والآخر من ديوان مجلس الوزراء بالحكومة، والثالث مندوبا عن وزارة النفط والغاز.

أصدرت حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة القرار رقم 642 لسنة 2022 بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “مصطفى صنع الله” وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة “فرحات بن قدارة”.

ونصّ قرار مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “فرحات بن قدارة” وعضوية “حسين صافار” و”مسعود سليمان موسى” و”أحمد عبد الله عمار” إضافة إلى وكيل وزارة النفط والغاز.

وترأس “صنع الله” المؤسسة الوطنية للنفط منذ قرابة ثماني سنوات وتحديدا منذ أغسطس من العام 2014، في حين شغل الرئيس الجديد للمؤسسة “بن قدارة” عدة مناصب في الدولة من بينها محافظ مصرف ليبيا المركزي خلال الفترة من 2006 إلى العام 2011.

تجدر الإشارة إلى أن فرحات بن قدارة من مواليد 1965 في بنغازي، وتخرج من كلية الاقتصاد بجامعة بنغازي عام 1988، وحصل على ماجستير من جامعة شيفيلد البريطانية في الاقتصاد عام 1993.

وتولى “بن قدارة” عدة مناصب، حيث شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي في الفترة من (2000-2006)، تم تولى منصب محافظ المركزي في الفترة من (2006 -2011)، ثم منصب رئبس مجلس إدارة مصرف ABC -البحرين (2008-2011).

وشغل أيضًا عضوية المجلس الاستشاري في مرصف تشارترد – دبي (2012 -2015)، ثم تولى منصب المستشار الخاص لرئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني – البيضاء (2015-2016).

وفي الوقت الحالي يشغل منصب، رئيس مجلس إدارة بنك “المصرف” – دبي – الإمارات منذ (2018 -حتى الآن)، وأيضًا يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “نور” للاستثمارات – الإمارات – حتى الآن.