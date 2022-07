ليبيا – التقى نيكولا أورلاندو المبعوث الخاص لوزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الألمانية كريستيان باك.

الجانبان عقدا بحسب وكالة “نوفا” للأنباء مباحثات ثنائية في العاصمة الألمانية برلين، حيث اتفقا على الحاجة لاستئناف العملية السياسية في ليبيا وصولًا إلى إجراء انتخابات ووضع نهاية للإغلاق النفطي.

كما اتفق أورلاندو والمسؤول الألماني على الحاجة إلى حكومة موحدة لتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الليبيين في أسرع وقت ممكن.

بدوره، قال مبعوث وزير الخارجية الإيطالي لليبيا: “ستعمل إيطاليا وألمانيا مع الشركاء الدوليين لحماية سيادة ليبيا واستقرارها ووحدتها”.

The post مبعوث وزير الخارجية الإيطالي: إيطاليا وألمانيا ستعملان مع الشركاء الدوليين لحماية سيادة ليبيا واستقرارها first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية