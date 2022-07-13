بوقعيقيص: على الرئاسي تشكيل جمعية وطنية من قيادات وكفاءات تتولى الحوار وإعداد المواثيق الوطنية

قالت عضو ملتقى الحوار السياسي آمال بوقعيقيص إن المجلس الرئاسي طرح تصوره للحل السياسي من خلال مبادرة تبدأ بالحوار مع السلطة التشريعية والتنفيذية، مبديةً اتفاقها التام في ذلك، وسبق أن تمت دعوته ليتولى القيادة في هذه المرحلة المضطربة التي توشك أن تسوق ليبيا الى العدم.

بوقعيقيص اعتبرت في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن هذا دوره عندما تعجز السلطات التنفيذية والتشريعية، فهو ليس قائد تشريفة وكفى، ولكنه رئيس البلاد الذي ما كان له أن يتدخل قبل هذا العجز السافر.

وأكدت على أنه يستمد شرعيته في التدخل من المادة الرابعة في خارطة الطريق التي جعلته متضامنًا وضامنًا لنفاذ كل بنودها التنفيذية والتشريعية، بالإضافة الى صلاحياته الدستورية في الأنظمة شبه الرئاسية.

وأضافت: “ولكنني أهيب به تشكيل جمعية وطنية من قيادات وكفاءات تتولى الحوار وإعداد المواثيق الوطنية التي ستكون نصوص الدستور القادم، فوحده لن يستطيع ولعل المهمة الأولى حكومة وحدة وطنية، فلم نعد نملك رفاهية الوقت وعلى ليبيا أن تلتف على المجلس الرئاسي وتصنع من هذا الرمز قائدًا، وعليه أن يكون على قدر اللحظة وكذلك كلنا معه فالفارس هو من يحدد الاتجاه لينطلق الجواد”.ش