المحبس: على كل من تجاوز عمره 12 عاما أخذ لقاح كورونا

قال مستشار مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض الطاهر ‎المحبس، إن الوضع الوبائي لكورونا بدأ يتضاعف بشكل ملحوظ، بنسبة إصابة تقدر بـ 20% من العينات التي تؤخذ من المواطنين.

وأضاف المحبس في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء أن معدل الإصابة بين المواطنين أكثر بكثير من المسجل لدى المركز الوطني بحكم أن ليس كل المصابين يجرون تحليلات لدى المرافق الصحية.

وأشار المحبس إلى أن مراكز العزل بدأت تستقبل المصابين من جديد وهناك عدد من الحالات تخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ونوه المحبس إلى وجود أطفال بين المصابين بحالات ‎كورونا، متابعا: لوحظ أن الوباء تسبب لهم بمضاعفات صحية ويجب على كل من تجاوز عمره الـ 12 عاما أن يأخذ اللقاحات.

وواصل: من المستبعد إعادة فرض القيود مجددا بنفس النظام السابق ولكن يمكن إعادة فرض بعض الإجراءات مثل ارتداء الكمامات.

وفي وقت سابق، أكد مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، خلال تصريحات صحفية، أن “هناك عزوفا ملحوظا على إجراء المسحات لفيروس كورونا بين المواطنين”.

وقال «سميو» إن “الإعلان عن موجة خامسة في البلاد أو عدمه هذا من اختصاص وزير الصحة أو مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض”.

وأوضح «سميو» أن “عدد المصابين بفيروس كورونا ازداد بشكل ملحوظ لدينا وفي الدول الشقيقة مثل تونس، وهناك بعض الدول أعلنت عن موجة سادسة من متحور كورونا لديها”.