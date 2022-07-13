حكومة الوحدة تستفيد من «خبرة الجزائر» لترشيد واستهلاك الطاقة الكهربائية

اتفقت ليبيا والجزائر على إعداد اتفاقية إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الانتقال الطاقوي وتجسيد مشاريع الطاقات المتجددة، وذلك موازاة مع معاناة البلد من أزمة خانقة في مجال الكهرباء حيث تسعى لتنويع مصادر الطاقة.

ويجري وفد من حكومة الوحدة الوطنية زيارة عمل إلى الجزائر منذ الثلاثاء، حيث استقبل الأمين العام لوزارة الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة الجزائرية، مهماه بوزيان، مسؤولين يمثلون وزارة النفط والغاز لحكومة الوحدة بقيادة مصطفى بن عيسى المدير العام للإدارة العامة للشؤون الفنية ومحافظ ليبيا لدى منظمة «أوبك»، ومدير الانتقال الطاقوي بوزارة النفط والغاز لحكومة الوحدة الوطنية الدكتور جهاد عمار وفق بيان لوزارة الانتقال الطاقوي اليوم الأربعاء.

هندسة شراكة متنامية بين ليبيا والجزائر في مجالات الطاقة

وتقاسم الطرفان الجزائري والليبي وجهة النظر المشتركة حول سبل وآفاق التعاون في مجالات الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية، حيث اتفقا على «هندسة شراكة متنامية بين البلدين تشمل تبادل الخبرات والمهارات والمعارف وتثمين استخداماتها في المجالات الزراعية وتوفير المياه تعزيزا للأمن الغذائي والمائي والصحي والطاقوي والمجتمعي، والتعاون في الميدان الصناعي للطاقات المتجددة وكذا تطوير الهيدروجين الأخضر».

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كما استعرض الجانبان الجزائري والليبي «استراتيجيتهما القطاعية والبرامج المخططة في مجال الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والنجاعة الطاقوية، خصوصا برنامج نشر الإنارة في الفضاءات العمومية باستخدام تقنيات الطاقة الشمسية والمعدات المقتصدة للطاقة، وكذا سبل التعاون في مجال النجاعة الطاقوية وإمكانية الاستفادة من التجربة الجزائرية الرائدة التي تقودها الوكالة الوطنية لترشيد واستهلاك الطاقة»، وفق البيان الجزائري.

إعداد اتفاقية إطار للتعاون بين ليبيا والجزائر في مجالات الطاقة

من جانبه، أعرب الجانب الليبي على أهمية تكوين الإطارات سواء في مجال إقامة المشاريع وإبرام الصفقات والاستفادة من مخرجات البحث العلمي والتطوير التكنولوجي توخيا للاستغلال الأمثل للكفاءات الوطنية المقيمة وتثمين مؤهلاتها التقنية.

وأشار البيان إلى أن الجانبين الجزائري والليبي اتفقا على «أهمية إعداد اتفاقية إطار للتعاون بين البلدين في مجالات الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة والفعالية الطاقوية وترشيد استهلاك الطاقة وتجسيد ذلك عبر تعاون ملموس ومتنامي يبلور المقترحات المعرب عنها خلال هذا اللقاء».

جهود ليبيا لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة

وتعمل ليبيا على توليد 22% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول العام 2030، لكن الصراع السياسي حول السلطة يعيق تنفيذ أي أجندة إصلاح طاقوي. ووقعت وزارة النفط الليبية عدة اتفاقيات أخيرا مع شركات أجنبية لتوليد الطاقة الكهربائية من المصادر المتجددة في مسعى لتخفيف حدة أزمة الكهرباء وإغلاق الحقول النفطية الذي تسبب في تردي خدمات الصيانة خلال العشر سنوات الماضية.

وأعلنت شركة «ألفا ظبي القابضة» الإماراتية، يونيو الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم مع الشركة الليبية للكهرباء، بهدف الاستثمار في قطاع الطاقات المتجددة. كما شرعت شركة «توتال» الفرنسية للطاقة في تنفيذ اتفاقية مع الشركة العامة للكهرباء منتصف الشهر الماضي تجسيدا لمشروع توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في منطقة السدادة، بقدرة تصل إلى 500 ميغاوات.