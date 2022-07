الأمين: إقالة صنع الله من منصبه وجلب “قامع فبراير” بن قدارة سيضاعف من ظاهرة تسييس المؤسسات

ليبيا – علق الحبيب الأمين القيادي بمدينة مصراتة والموالي لتركيا على قرار عبد الحميد الدبيبة تكليف فرحات بن قدارة، في منصب صنع الله، مع إعادة تشكيل مجلس الإدارة، بعضوية 4 أعضاء آخرين. الأمين اعتبر أن إقالة مصطفى صنع الله من منصبه مرحب بها وربما تأخرت، لكن جلب من وصفه بـ “أحد صعاليك القذافي وقامع فبراير” واعادة تدويره على رأس مؤسسة لا خبرة فنية ولا تقنية له بها يحيل المؤسسة ورئاستها لمجرد رافعة لاسم يرضي طرفًا إقليميًا وطرف محليًا. وأشار إلى أن ذلك سيضاعف من ظاهرة تسييس المؤسسات وشخصنة المناصب لتصبح الإقالة بقالة، بحسب قوله .

