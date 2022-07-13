السمو: إجراءات التسليم والتسلم بين إداراتي «صنع الله» و«بن قدارة» تجرى اليوم

أكد مصطفى علي السمو، وكيل وزارة الصناعات والمعادن، صدور قرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة بتعيينه رئيساً للجنة التسليم والاستلام بين مجلسي إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي والمقال.

وقال «السمو»، في تصريحات رصدتها «الساعة24»، «أن عملية إجراءات التسليم والاستلام بين مجلسي الإدارة السابق والمعين من الحكومة ستبدأ بعد قليل».

وأمر عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، بتشكيل لجنة لتنفيذ عملية وإجراءات التسليم والتسلم بين مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المقال والهيكل الإداري الجديد.

وتضم اللجنة مصطفى علي السمو وكيل وزارة الصناعات والمعادن رئيسا، وثلاثة أعضاء آخرين، أحدهما من مؤسسة النفط والآخر من ديوان مجلس الوزراء بالحكومة، والثالث مندوبا عن وزارة النفط والغاز.

وأصدرت حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة القرار رقم 642 لسنة 2022 بإقالة مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة “مصطفى صنع الله” وتكليف مجلس إدارة جديد برئاسة “فرحات بن قدارة