المتحدث باسم مؤسسة النفط ينفي محاصرة مقر المؤسسة ويؤكد وجود بن قدارة

العنوان – طرابلس

نفى المتحدث باسم وزارة النفط أحمد جمعة اليوم الأربعاء الأخبار التي تتداول حول محاصرة مقر المؤسسة في طرابلس.

وقال جمعة – بحسب صحيفة صدى الاقتصاية – :”هناك أقاويل تثار بأن مؤسسة النفط محاصرة ، وكل هذا عاري عن الصحة”.

وأوضح المتحدث أن الموجودين أمام المؤسسة هم ذاتهم حرس المنشآت النفطية وهم مخولين أساساً بالتأمين.

وأشار إلى أن التسليم والإستلام سيكون على الأغلب يوم غد الحميس، مؤكدًا أنه لا وجود لأي عراقيل.

ولفت جمعة إلى أن تأجيل التسليم والاستلام إلى يوم غد لأن عدد أعضاء مجلس إدارة مؤسسة النفط لم يكتمل فتم التأجيل.

وأكد المتحدث باسم وزارة النفط أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة متواجد بالمؤسسة اليوم.

وكان رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة أصدر قرارًا بإعفاء مصطفى صنع الله من منصبه وتكليف مجلس جديد لإدارة المؤسسة الوطنية للنفط برئاسة بن قدارة.