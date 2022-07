ليبيا – عقدت الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب أمس الثلاثاء اجتماعها العادي الأول للعام الجاري، والذي ينعقد بعد آخر اجتماع لها في سبتمبر من العام 2013، بحضور لجنة إدارة الشركة، والمراقب الخارجي المتمثل في ديوان المحاسبة.

الاجتماع خصص بحسب المكتب الإعلامي لحكومة تصريف الأعمال لمناقشة نشاط الشركة للعام 2021 ومؤشرات الأداء للربع الأول من العام الجاري، إلى جانب التصديق على الموازنة التقديرية للعام 2022، ومتابعة التصديق على الميزانيات العمومية، والحسابات الختامية عن السنوات غير المنجزة، والذي يتطلب التنسيق مع ديوان المحاسبة بخصوصه.

كما تم اعتماد النظام الأساسي للشركة، وهيكلة رأس مال الشركة الليبية للحديد والصلب.

من جانبه، أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال رئيس الجمعية العمومية للشركة عبدالحميد الدبيبة أن عدم انتظام الجمعية في الانعقاد ساهم سلبًا في متابعة أداء الشركة ومساعدتها قانونيًا وإداريًا في تنظيم عملها، والرفع من أدائها.

وأوضح الدبيبة أن اجتماع الجمعية العمومية اليوم يأتي لمعالجة كل المختنقات الإدارية والقانونية التي لم تُنجز خلال السنوات الماضية، وتحتاج لقرارات من الجمعية العمومية.

وفي سياق متصل ، أكد المكتب الإعلامي للشركة الليبية للحديد والصلب إقرار الجمعية العمومية زيادة 1000 دينار شهريًا لكل عامل بالشركة.

The post الجمعية العمومية للشركة الليبية للحديد والصلب تقرر زيادة 1000 دينار شهريًا لكل عامل first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية