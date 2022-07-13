باشاغا: تعزيز العلاقات مع الحلفاء الدوليين من ضمن خارطة طريق حكومتي

أرجع رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا مشاركته في جلسة البرلمان البريطاني لتعزيز العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين.

ونشر باشاغا تغريدة عبر “تويتر” قائلا إنّ “تعزيز العلاقات مع الحلفاء الدوليين الرئيسيين يُعدّ من ضمن أهم النقاط التي تطرحها خارطة الطريق نحو التعافي التي وضعتها للنهوض بليبيا، ولهذا السبب اجتمعت يوم أمس بلجنة البرلمان البريطاني للشؤون الخارجية”.

وأضاف: “لقد حاربت المملكة المتحدة وليبيا جنبًا إلى جنب ضد داعش في ليبيا، وقد اجتمعت بلجنة البرلمان البريطاني للشؤون الخارجية لاستعراض خارطة الطريق نحو التعافي التي أقترحها، وتسليط الضوء على تضحياتنا من أجل تحقيق الأمن”.

وألقى باشاغا كلمة خلال مشاركته في جلسة لجنة الشؤون الخارجية البريطانية أمس الثلاثاء بعنوان “أمن ليبيا والسياسة الخارجية وخارطة الطريق نحو التعافي” .