مجلس الأمن يصوت على 3 قرارات جديدة بشأن ليبيا

صوت مجلس الأمن الدولي خلال جلسته، الأربعاء، على ثلاثة قرارات جديدة بشأن الحالة في ليبيا، وذلك في إجراء روتيني لهذه القرارات التي يجري تجديدها سنويا من قبل المجلس منذ العام 2011.

وصوت أعضاء مجلس الأمن الدولي في القرار الأول بالإجماع على قرار يدين محاولات التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا، وكذلك على القرار الثاني الذي يقضي بتمديد ولاية فريق الخبراء التابعين للجنة الجزاءات الدولية الخاصة بليبيا حتى نوفمبر 2023.

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كما صوت أعضاء مجلس الأمن على قرار ثالث يعرب من خلال المجلس عن القلق البالغ من استمرار انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا المفروض منذ العام 2011.

جلستين حول ليبيا نهاية يوليو

وسيعقد مجلس الأمن الدولي خلال الشهر الجاري جلستين حول ليبيا، أولاهما يوم 25 يوليو الجاري، لتقديم للاستماع إلى إحاطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وستعقد الجلسة الثانية يوم 28 يوليو.

ويأتي إعلان مجلس الأمن عن عقد جلستين علنيتين بشأن ليبيا، مع قرب انتهاء التفويض الفني لولاية البعثة الأممية وولاية عملية «إيريني» لمراقبة حظر الأسلحة المفرض على ليبيا في نهاية يوليو الجاري.