قادة مليشيات المنطقة الغربية نرفض أي مرحلة انتقالية ونحذر من إحداث الفوضي في طرابلس

العنوان – طرابلس

أعلن عدد من قادة المليشيات في المنطقة الغربية رفضهم الدخول في أي مرحلة انتقالية جديدة تحت أي مسمى.

وأكد قادة المليشيات في بيان لهم تمسكهم بالانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية وعادلة، باعتبارها المخرج الوحيد للأزمة السياسية.

وأعلنوا كذلك دعمهم الكامل لمسار المصالحة الوطنية، شريطة ألا يكون بتمكين مجرمي الحرب من مفاصل الدولة.

وأشار قادة المليشيات في المنطقة الغربية إلى دعم الحوار بين الأطراف لحل الأزمة.

وأوضحوا أن أمن طرابلس خط أحمر، مؤكدين أنهم سيتصدون لكل من يحاول إحداث الفوضى داخل العاصمة.

وحذر قادة المليشيات من يسعى لزرع الفتنة بين مكونات طرابلس الأمنية أو إحداث أي خروقات أمنية.

وأعلنوا رفضهم محاولات تفصيل قوانين ودساتير على أشخاص بعينهم، وأن ليبيا لا يمكن أن تُختزل في شخص.

وطالبوا بحل أزمة توقف النفط الذي تسبب في أزمة انقطاع الكهرباء والوقود، رافضين استخدام هذه الورقة للمساومة السياسية.

وأفادوا في بيانهم أن طرابلس قالت كلمتها، لا للتمديد ونعم للانتخابات، وأنهم لن يقبلوا إلا بأجسام شرعية منتخبة من الشعب الليبي.