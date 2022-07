البكوش: المجلس الرئاسي لا يريد انتخابات بل وضع حكومة جديدة برئاسة عبدالله اللافي

ليبيا – استبعد المستشار السابق في مجلس الدولة الاستشاري صلاح البكوش أن يكون للأجسام المتواجدة بالمشهد خطة تكمن في أن تبقى وتؤسس حكومة أخرى، مشيرًا إلى أن المجلس الرئاسي والنواب والدولة لن يصدر عنهم أي شيء جديد.

البكوش قال خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد: إن “كل واحد يأخذ قرعته وتؤجل الانتخابات أو يعطى الشعب الليبي تاريخًا في المستقبل ونعود للحالة القديمة، وأعتقد لا مجال للشعب الليبي إلا أن يخرج للشوارع كما قام بذلك من أسبوعين وإسقاط هذه الأجسام”.

وأضاف: “المجلس الرئاسي أعضاؤه فرادى أو مجتمعين ليس في تاريخهم ما يدعونا للاطمئنان بأن لديهم خطة، نعلم أن المهمة الرئيسية للمجلس الرئاسي تحت خارطة الطريق هي المصالحة الوطنية، أين هي بعد أكثر من سنة ونصف من توليهم السلطة؟ الآن يتحدثون عن استراتيجية للخروج من المأزق السياسي، وأعتقد الاستراتيجية ترضية مجلسي النواب والدولة والرئاسي نفسه عن طريق خطة لتأسيس حكومة ثالثه وبقاء جميع المجالس مكانها”.

ولفت إلى أن مجلس النواب والرئاسي والدولة في قارب واحد؛ لذلك تجتمع هذه الأجسام في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه وهو عن طريق تكاتف جهودهم للخروج بحكومة أخرى والبقاء في السلطة، متسائلًا: “ما المهارات والقدرات أو التاريخ النضالي السياسي لأعضاء الرئاسي ليصلوا لتوافق لمصلحة الوطن؟ يمكن للرئاسي أن يتوافق مع مجلسي الدولة والنواب للبقاء في السلطة”.

وأكد على أن المجلس الرئاسي لديه مهمة محددة وهي المصالحة الوطنية؛ لكنه لم يقم بشيء في ذلك الصدد، متسائلًا: بالتالي ما الذي يجعل الجميع يضع فيه الثقة أنه سيصل لحل في هذه المشكلة بشأن الانتخابات؟ منوهًا إلى أن الليبيين يريدون انتخابات والمجلس الرئاسي لا يتحدث عن انتخابات بل وضع حكومة برئاسة عبد الله اللافي.

كما استطرد: “لا أطلب من الرئاسي أو مجلسي النواب والدولة أي شيء عدا القيام بما تمليه عليهم الأخلاق إن لم تكن السياسة وهي الذهاب لبيوتهم والاستمتاع بمرتبهم التقاعدي 12 ألف دينار شهري، التقارب حصل في الصخيرات وجنيف بين مجلسي النواب والدولة وتوافقوا على حكومة الوحدة الوطنية، ما الذي تتوقعه من تقارب بين حكومة الوحدة الوطنية وحفتر؟ حفتر هل سيفتح النفط ببلاش؟ لا يريد حصة في الحكومة أخذها ولم تعجبه ويريد حصة أخرى”.

ونوّه في ختام حديثه إلى أن تأثير الحرب في أوكرانيا كبير على المتدخل الإقليمي في الأزمة الليبية وهي مصر أكبر مستورد للحبوب في العالم، وأزمة الغذاء في مصر والمياه خاصة جراء سد النهضة، ما يدفع العالم الغربي ودولًا إقليمية عربية لمحاولة تعزيز نظام السيسي ضد السقوط وانتشار موجة جديدة من الربيع العربي.

