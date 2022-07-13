3 نواقص أساسية تعيق تشغيل مستشفى عمر المختار بالبيضاء بكامل طاقته

وجه مستشفى عمر المختار العام بمنطقة الجبل الأخضر، تنويها واعتذارا لجميع المترددين على المستشفى بأنها يعاني من ثلاثة نواقص أساسية تعيق تشغيله بكامل طاقته.

وتتمثل النواقص التي تعيق عمل المستشفى في عدم توفير الأدوية، ومستلزمات التشغيل، وعدم حصول الأطقم الطبية على رواتبها منذ يناير الماضي، وذلك وفق ما أعلنته إدارة المستشفى اليوم الأربعاء، التي قدمت اعتذارا للمترددين عليه وطالبتهم بالتماس العذر.

ووجهت الإدارة عبر صفحة المستشفى على «فيسبوك» تنويها إلى المواطنين والمترددين على كافة أقسام المستشفى من نساء وأطفال وجراحة عامة وجراحة أطفال وأنف وأذن وحنجرة ومسالك وتحاليل وأشعة تشخصية ومقطعية وعيادة خارجية وإسعاف نساء ورجال.

وأوضحت الإدارة للمترددين على مستشفى عمر المختار بالجبل الأخضر «أنه وبرغم عدم توفير الأدوية والمستلزمات لتشغيل المستشفى بكامل طاقته إلا أنه لم يتم رفض أو رد أي مريض من كافة المناطق الليبية».

كما نوهت بأن «أغلب من يقدمون الخدمات من عناصر طبية وطبية مساعدة لم يتسلموا أي مستحقات مالية من شهر يناير الماضي ومع ذلك لم يبخلوا عن تقديم العطاء اللازم للمريض ولم يتغيبوا عن عملهم».