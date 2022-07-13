«الصليب الأحمر» تؤهل 150 نازحا من مرزق على الحرف المهنية

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا‏، الأربعاء، تأهيل وتدريب 150 شخصا من نازحي مدينة مرزق في سبها تدريب مهارات العمل المهني خلال الفترة الأخيرة.

وقالت اللجنة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن التدريب يساعدهم في إنشاء وتطوير مشاريعهم الصغرى المُدِّرة للدخل بما يعينهم في إعالة أسرهم.

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وخلال العام الماضي ساعدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أكثر من 300 مشروع ناشئ، بمنح مالية تهدف لدعم الأسر الأكثر تضررا في إيجاد دخل مستدام.