السعداوي: الدبيبة أقال صنع الله لامتصاص غضب الشارع

ليبيا – قال رئيس حزب المؤتمر الوطني الحر في ليبيا بشير السعداوي إن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يحظى بالقيمة نفسها التي يحظى بها الصديق الكبير (محافظ مصرف ليبيا المركزي)، لكن القرار الذي أقدم عليه رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة كان لا بد منه بالنسبة له بعد انقطاع الكهرباء، معتبرًا أن الدبيبة وجد نفسه في ورطة ولا بد من أن يتصرف لإرضاء الشارع.

السعداوي رجح في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز” أن لا يستجيب صنع الله للقرار، فهو مدعوم من البرلمان وأطراف دولية؛ لذلك هي قفزة في الهواء من الدبيبة ولن تجدي نفعًا وحتى من يأتي لن يجد أي حلول في ما يخص إغلاق النفط أو غيره من الأزمات.

وأوضح السعداوي أن الدبيبة يستهدف امتصاص غضب الشارع، لأنه لم تكن أمامه خيارات أخرى لذلك أقدم على هذه الخطوة، ويحاول استغلال القرار حتى يقول للشارع إنه تحرك لحل أزمة الكهرباء خاصة ونحن نقترب من 17 يوليو الجاري، الذي يتم التحشيد له في الشارع فيحاول شأنه شأن البقية التحرك وإصدار مواقف إيجابية تبدو منحازة للشارع.

