المنقوش ترشح سفير جديد في إيطاليا شهادته الجامعية مزورة

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكدت وسائل إعلام، أن وزير خارجية حكومة الوحدة نجلاء المنقوش، رشحت مهند سعيد يونس، سفيرًا لدى إيطاليا، وهو ما لاقى انتقادات كثيرة، لعدم حصوله على المؤهلات العليا اللازمة.

وكانت قد نفت كلية القانون جامعة طرابلس، سابقًا تحصل مهند سعيد يونس، على شهادة جامعية منها وأن شهادته “مزورة”.

جدير بالذكر، أن وزير الخارجية نجلاء المنقوش، قالت على تويتر، واصفة الاحتجاجات الأخيرة، بطرابلس. إنها روح جديدة في عروق ليبيا بعدما سمعنا بفخر أصوات شعبنا في جمعة عنوانها “رحيل الجميع”. وفي مقدمتها بالطبع حكومة الوحدة المؤقتة التي تنتمي إليها.