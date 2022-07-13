مجلس الأمن يجدد مهمة لجنة الخبراء الدوليين في ليبيا

صوّت مجلس الأمن، خلال جلسته اليوم الأربعاء، بالإجماع على تجديد مهمة لجنة الخبراء الدوليين في ليبيا.

كما صوت المجلس، بالإجماع على قرار يدين محاولات التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.

وأعلن مجلس الأمن الدولي أنه سيعقد جلستَين علنيَّتين بشأن ليبيا، أولهما في 25 يوليو الجاري، لتقديم إحاطة البعثة الأممية، وثانيهما يوم 28 يوليو، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

ويأتي إعلان مجلس الأمن عن عقد جلستَين علنيَّتين بشأن ليبيا، مع قرب انتهاء ولاية البعثة الأممية وولاية عملية “إيريني” الأوروبية لمراقبة حظر الأسلحة في نهاية يوليو الجاري.