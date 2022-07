البخبخي: صنع الله تحول إلى شخصية جدلية وأضحى عنصرًا معيقًا لتحقيق التوازن السياسي

ليبيا – قال المحلل السياسي يوسف البخبخي إن إقالة صنع الله تعد خطوة جوهرية في سياق الأداء؛ لأن صنع الله أحد العناصر التي لم تقتصر على محاولة استغلال القرارات الفنية للمؤسسة، بل حاول إضفاء طابع سياسي على مؤسسة النفط ودخل في صراع مع مصرف ليبيا المركزي، قبل أن يتوافق مع مجلس النواب.

البخبخي وفي تصريحات لموقع “إرم نيوز” أشار إلى أن صنع الله تحول إلى شخصية جدلية وأضحى عنصرًا معيقًا لتحقيق التوازن على صعيد القرار السياسي وحتى الفني لتحقيق إنتاج النفط.

وبين أن النقطة الأهم هي عوائد النفط التي تنزل في حساب مؤسسة النفط، التي تفترض قانونًا أن تحال في غضون 48 ساعة لمصرف ليبيا المركزي، لكن جراء الاصطدام بين صنع الله والكبير قام الأول بدعم من مجلس النواب بتجميد العائدات في مصرف ليبيا الخارجي على الضد من القانون،مؤكدًا أن ذلك ادى إلى إشكالية واسعة جدًا، واليوم حكومة الدبيبة تمتلك الكثير من التوافق مع مصرف ليبيا حول الإنفاق، لكن صنع الله ليس على وفاق مع الطرفين، لكنه في وفاق أكبر مع مجلس النواب فيما يتعلق بآلية الإنفاق، على حد تعبيره.

واعتبر البخبخي أن الأطراف الدولية قد لا تكون على وفاق كبير مع قرار إقالة صنع الله؛ لأنها ترى أن أي إثارة لحالة من اللغط في المشهد الليبي غير مرغوب فيه وأي مساس بالمشهد قد يعيق العملية الانتخابية.

