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وزارة المرأة: نطالب بإجراءات صارمة لوقف كابوس انتهاك حقوق المواطنات

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

عبرت وزارة الدولة لشؤون المرأة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عن إدانتها للانتهاكات التي ارتكبت في حق المرأة الليبية خلال الشهر الحالي والتي أودت بحياة 7 سيدات.

وطالبت الوزارة، في بيان لها، الجهات المختصة باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات قانونية صارمة لوقف هذا الكابوس الذي بات يهدد أمن وسلامة المواطنات وينتهك بشكل صريح حقوقهن المتأصلة بالآدمية الإنسانية ليمس حق المرأة في الحياة.

ويأتي بيان الوزارة بسبب تفشى ظاهرة العنف ضد المرأة التى لوحظت مؤخرآ وأخرها قتل رجل لأنه رفض تزويج ابنته بالغصب، مطالبة الجهات المعنية بمعاقبة مرتكبيها بصورة عاجلة للحد من هذه الظواهر التى تخالف الشرع والقانون.

 

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صحيفة الساعة 24

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